Pfeift Rafael Nadal aufs Wimbledon-Halbfinale?

Rafael Nadal will erst nach Untersuchungen wegen einer Muskelverletzung im Bauchbereich die Entscheidung über eine Teilnahme am Wimbledon-Halbfinale treffen. „Es gibt etwas Wichtigeres als Wimbledon zu gewinnen, das ist die Gesundheit. Lasst uns sehen, wie es sich entwickelt“, sagte der 36 Jahre alte Spanier nach seinem Viertelfinalsieg in einem Fünf-Satz-Krimi gegen US-Profi Taylor Fritz und kündigte medizinische Tests an.