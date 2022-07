„Stonehenge“ der USA gesprengt: Fahndung läuft

Unter anderem wird in den Inschriften, die in acht verschiedenen Sprachen eingraviert sind, geraten: „Haltet die Menschheit unter 500.000.000 in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Lenke die Fortpflanzung weise - um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern.“ Auch von der Vereinigung der Menschen unter einer „neuen Sprache“ ist die Rede. Vor allem die ersten beiden Leitlinien lieferten reichlich Nahrung für Anhänger der Verschwörer-Szene, die stets vor einer „neuen Weltordnung“ warnen, wo es eben darum ginge, die Weltbevölkerung radikal zu reduzieren. Einige nannten die Granitblöcke, die fast sechs Meter hoch waren, „satanisch“. Warum die Geheimpläne einer mächtigen Gruppe von Verschwörern allerdings auf einem öffentlich zugänglichen Monument nachzulesen waren, können auch jene Personen nicht erklären, die diese Spekulationen glauben.