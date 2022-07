Schwein war auf Flucht, nun wurde es erschossen

Tierschützer wollten helfen

Dann schaltete sich das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) ein - die Helfer boten an, das Schwein einzufangen. Selbstverständlich aber nicht, um es dann an den Schlachthof auszuliefern. Tierheimleiter Harald Hofner: „Wir können das arme Tier jederzeit bei uns aufnehmen. Wir hoffen auf eine positive Zusage, damit es nicht erschossen, sondern gerettet wird.“