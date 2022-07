Schulabmelder haben nur noch bis Freitag Zeit

„Es mir immer wichtig, dass die Schulen für alle offen bleiben, die sie benötigten. An den Standorten wurde weiterhin getestet, zusätzlich wurden noch weitere verschärfende Maßnahmen umgesetzt, um einen sicheren Schulbetrieb gewährleisten zu können. All jene Kinder, die zu Hause betreut werden konnten, blieben ohne Formalhürden zu Hause“, sagt LH-Vize Christine Haberlander nach dem zweiten Schuljahr im Schatten des Virus. Mit dem Spannungsfeld der „Sicherheitsphase“ bis zur „Schule wie früher“. Die Maskenpflicht endete mit 25. April, die Test-Verpflichtung dann am 1. Juni.