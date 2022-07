Polizisten stoppen Raser mit gezückter Dienstwaffe

Wer 10.000 Euro Strafen offen hat und ohne Führerschein unterwegs ist, tut gut daran, sich möglichst unauffällig zu verhalten. Sollte man meinen. Doch ein 24-Jähriger verfolgte in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Brigittenau eine entgegengesetzte Strategie - wenngleich erfolglos. Vor den Augen von Uniformierten ließ er an der Kreuzung Hellwagstraße/Engerthstraße den Motor seines Mercedes CLK aufheulen und raste dann mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch Wien.