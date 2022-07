Erkundungstrupps entsandt um Schäden zu erheben

In der Einsatzbesprechung des Bezirkskrisenstabes, die am Mittwoch stattgefunden hat, wurde das weitere Vorgehen im Katastrophengebiet Gegendtal besprochen. „Die Beseitigung der Schadstellen an der öffentlichen Infrastruktur und den direkt von der Unwetterkatastrophe betroffenen Gebäuden sind so weit fortgeschritten, dass man nun in die Erkundungsphase wechseln kann“, heißt es seitens des Landes Kärnten.