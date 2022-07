Elbs kämpfte sich ins Halbfinale der U18-EM

Wie von der Tarantel gestochen startete Leonhard Elbs am Dienstag bei der U18-Europameisterschaft in der israelischen Hauptstadt Jerusalem in seinen Vorlauf über die 400 Meter Hürden. Der 17-Jährige von der TS Bregenz-Vorkloster, der vor Ort von Vereinscoach Robert Röser betreut wird, konnte dieses Tempo lange halten und kam als dritter auf die Zielgerade. Dort wurde es dann aber nochmals richtig knapp.