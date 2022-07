Ex-Freundin mittels Peilsender am Pkw verfolgt

Fast ein Jahr lang soll er mehrfach einen Peilsender am Pkw seiner Ex-Lebensgefährtin angebracht haben, um sie danach zu verfolgen. Eine Rose, die er auf ihrem Auto ablegte, Süßes oder Orchideen waren dagegen noch harmlos. Im Februar 2022 legte er mit ihren Daten ein Fake-Facebook-Profil an, in dem er angab: „Will nichts Ernstes, will nur Sex.“