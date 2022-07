The Killers: Die Corona-Gewinner kommen nach Wien

Aufregende Tour

Den Status der erfolgreichsten Las-Vegas-Band hat man zwar temporär an die Imagine Dragons verloren, doch Flowers und Co. haben ihre Aufholjagdt würdevoll gestartet. So hatten die bisherigen Shows in Europa schon so manch humoriges Schmankerl zu bieten. In Norwich holten die Killers eine Studentin aufs Schlagzeugpult und in Manchester kümmerte sich Flowers persönlich um das Wohlergehen eines 67-jährigen Fans, der sich voller Euphorie leicht verletzte.