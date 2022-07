Michael Jordan ziert Cover von „NBA 2K23“

Geheimnis gelüftet: 2K hat am Dienstag bekannt gegeben, dass der 14-fache NBA All-Star, fünffache Kia NBA Most Valuable Player, sechsfache NBA World Champion und Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Michael Jordan das Cover der „NBA 2K23 Michael Jordan Edition“ sowie der limitierten „NBA 2K23 Championship Edition“ zieren wird. Auch an anderer Stelle des im September erscheinenden Basketball-Spiels wird die Ikone eine Rolle spielen.