Überfall auf Geldboten nach zwei Jahren geklärt

Das war am 13. Mai 2020 passiert

Die Täter stahlen zwischen 7 und 7.50 Uhr beide Kennzeichen von einem am öffentlichen Parkplatz des Freibades Eferding abgestellten Fahrzeug. Diese montierten sie auf einem Kleinwagen und fuhren damit gegen 8 Uhr von der B129 kommend zur Filiale der Sparkasse in Alkoven. Ein Täter parkte das Tatfahrzeug am Gehsteig im hinteren Bereich der Bankfiliale, der zweite, maskiert mit einem schwarzen Kapuzensweater, schwarzer Sturmhaube, grauen Arbeitshandschuhen und einer weißen Atemschutzmaske, stieg aus dem Fahrzeug und ging direkt in Richtung Haupteingang der Bank. Er betrat den Vorraum und wartete dort auf das Eintreffen des Geldboten. Als er diesen im Eingangsbereich wahrnahm ging er zielstrebig auf ihn zu und rempelte ihn an.