Mehr als jeder Dritte hat finanzielle Probleme

Finanzielle Schwierigkeiten für Einkommensschwache

Fast die Hälfte der Personen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1000 Euro gaben an, wegen ihrer Einkommensverluste zu kämpfen zu haben. 13 Prozent aller in etwa 800.000 befragten Erwachsenen in Österreich fanden es „schwer“ oder „sehr schwer“, mit ihrem Haushaltseinkommen ihre laufenden Ausgaben zu tätigen.