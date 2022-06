Erdogan lenkt ein: Grünes Licht für NATO-Beitritte

Nun also doch: Die Türkei gibt ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO auf. Der finnische Präsident Sauli Niinistö erklärte am Dienstagabend, die Türkei werde während des NATO-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden.