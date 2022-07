The Rolling Stones: Neuer Abschied vom Abschied

Vor wenigen Wochen gab es eine Schrecksekunde: Mick Jagger erkrankte kurz vor dem geplanten Auftritt der Rolling Stones in Amsterdam an Corona. Ein Konzert musste verschoben, eines abgesagt werden, doch das 78-jährige Fitnesswunder aus dem britischen Dartford war schnell wieder am Dampfer und die Steine rollen seitdem unaufhaltsam weiter. Jagger, Keith Richards und Co. befinden sich auf ihrer „Sixty“-Tournee und feiern, man mag es kaum glauben, 60 Jahre Live-Konzerte. Was am 12. Juli 1962 im Londoner Marquee Club seinen Anfang nahm, geht am 15. Juli im Wiener Happel-Stadion fast taggleich in die Jubelschleife. Der Verfasser dieser Zeilen hat sich beim Tourauftakt in Madrid selbst überzeugen können - die Briten setzen die Gesetze der Physik auch weiterhin mühelos außer Kraft.