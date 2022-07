Einbrecher in Untertauern während Tat geschnappt

Die beiden 22-jährigen Männer waren am Vortag mit einem Auto in Österreich eingereist und hatten sich in Schladming in einer Unterkunft unter falschen Namen eingemietet. In den frühen Morgenstunden, am Montag, kurz nach Mitternacht, fuhren sie mit dem Auto nach Untertauern, wo sie auf einem Feldweg parkten. Mit übergezogenen Strickhauben gingen sie in Richtung eines Hotel. Eine Augenzeugin, die die maskierten Männer sah, verständigte über Notruf die Polizei. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg.