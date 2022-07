Casino Cup: Diese Teams sind fix in Landesfinals

Wer wird Champion am Roulette-, Black Jack- und Pokertisch? In der Steiermark und in Wien fanden jetzt die ersten Vorrunden des Casino Cups der Fußballvereine statt, während es in Niederösterreich bereits die zweite Vorrunde war. Die Gewinner sind dem Hauptpreis - ein einwöchiges Trainingslager - schon einen Schritt nähergekommen und sicherten sich ihre fixen Plätze bei den Landesfinals.