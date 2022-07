Forscher aus NÖ: „Ich bin ein Gelsenversteher!“

Zu seinen Meriten zählt die Entdeckung der ersten invasiven Gelsenarten in Österreich, der Asiatischen Buschmücke, auch als japanischer Felsentümpel-Mosquito bezeichnet. Dann stöberte der international renommierte Experte die Koreanische Buschmücke sowie die Asiatische Tigermücke auf, die laut WHO auch Viren übertragen kann. Diese macht ihm am meisten Sorgen. „Sie ist ein virulentes Problem geworden, weil sie sich in warmen Sommern massenhaft vermehrt und auch tagsüber im prallen Sonnenschein fliegt. Diese exotische Art ist daher besonders lästig“, warnt Seidel.