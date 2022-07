Raser und Raucher bei Polizeikontrolle erwischt

Mehrere Temposünder gingen der Polizei am Samstag bei einer stationären Lasermessung auf der Wiener Bundesstraße in Hörsching ins Netz. Zwei Autolenker waren mit 139 bzw. 131 km/h unterwegs. Und das in der 70er-Zone. Auch Autofahrer, die Kinder im Fahrzeug nicht richtig schützten, wurden abgestraft.