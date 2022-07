Sex-Skandal erschüttert ältesten Klub des Landes

Der „Krone“ liegt ein internes Schreiben des Fußballvereins vor, in dem bekannt gegeben wurde, dass Kontaktdaten aller Spielerinnen, die in Mannschaften des jetzt unter Verdacht stehenden Trainers waren, an die Behörden weitergeleitet worden sind. Den Stein ins Rollen gebracht haben zwei aktuelle Anzeigen der Frauenmannschaft der Blau-Gelben aus Döbling.