Sturmböen hielten Wiener Feuerwehr auf Trab

Binnen nur einer Stunde hatte die Kaltfront die Temperaturen in der Bundeshauptstadt um zehn Grad sinken lassen. Starker Sturm vertrieb die Hitze, vergleichsweise frisch präsentierte sich der Abend und die Nacht in Wien bei Werten von nur noch 15 Grad. Die teils heftigen Böen führten jedoch auch zu einem Anstieg an Feuerwehreinsätzen. Bis Mitternacht musste 293 Mal ausgerückt werden, berichtete Sprecher Christian Feiler. Davon wurden 140 Einsätze durch die heftigen Böen ausgelöst.