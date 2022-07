Erst bei Confetti - jetzt im Theater der Träume

Wenn sich eine unserer ÖFB-Frauen in England - gegen die Britinnen steigt das EM-Eröffnungsmatch am 6. Juli im „Theater der Träume“ namens Old Trafford - auskennt, dann Viktoria Schnaderbeck. „In diesem Stadion hab ich zwar nie gespielt, aber natürlich kenn ich die Gegebenheiten auf der Insel, kenne die Anspannung vor großen Spielen. Wir werden aber alle ’im Tunnel’ sein. Da ist’s dann egal, in welchem Land oder in welcher Liga du spielst“, so die Führungsspielerin der Tottenham Hotspurs, die einen eindrucksvollen Karriereweg hingelegt hat.