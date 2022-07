„Verhüttelung“ der Seen droht

Das neue Campingplatz-Gesetz, das am Mittwoch im Landtag beschlossen werden soll, sorgt immer noch für hohe Wogen an den Salzburger Seen. „Es droht eine grauenhafte Verhüttelung der Seeufer. Das ist ein Ausverkauf, ein Schlussverkauf an unseren Seen“, sagt Winfried Herbst, Vorsitzender des Salzburger Naturschutzbundes.