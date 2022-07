Tolle Veranstaltungen am laufenden Band

Silent Cinema

Filmisch geht es am Abend auch beim Silent Cinema vor dem Schloss Esterhazy in Eisenstadt zu. Die Mega-Leinwand macht am 8. Juli auch in Hornstein Station. Am 8. und 15. Juli gibt es zudem ein Mondscheinkino unter Sternenhimmel in Bildein. Beginn: 21 Uhr. Am Sonntag wird ab 11 Uhr am Festplatz in Winden der Tag der Blasmusik gefeiert.