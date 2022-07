Rubbellos-Dieb auf römischem Flughafen ertappt

Der Diebstahl ereignete sich bereits im Vorjahr. Nachdem eine Pensionistin festgestellt hatte, dass sie mit ihrem Rubbellos eine halbe Million Euro gewinnt, kam sie in eine Trafik in Neapel. Einer der Inhaber bestätigte die Gültigkeit und händigte das Los einem Kollegen aus. Dieser flüchtete plötzlich mit dem Los in der Tasche auf einem Roller.