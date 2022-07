Unwetter: 350.000 Euro Schaden auf Tirols Feldern

Heuer bereits zwei Millionen Euro Schaden in Tirol

Es war heuer nicht das erste Unwetter, das den heimischen Landwirten ordentlich zusetzte. „Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Tirol beträgt heuer bereits knapp zwei Millionen Euro. Die rasche Abwicklung der Schadensfälle hat jetzt höchste Priorität“, so Jordan weiter. Betroffene Landwirte sollen ihre Schäden am besten online via www.hagel.at melden.