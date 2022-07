2-stöckige Radgarage beim Hauptbahnhof soll kommen

Die längst fällige Überdachung für die Fahrrad-Freiluftabstellplätze am Hauptbahnhof war gestern Thema im Gemeinderat. Grünen-Klubobmann Helge Langer hatte – wie berichtet – diesbezüglich eine Anfrage an VP-Verkehrsreferent Martin Hajart gestellt. Letzterer ärgerte sich vorab im Gespräch mit der „Krone“ darüber ein wenig: „Ich habe Langer eigentlich schon im Ausschuss ganz genau erklärt, wie die Sache aussieht und was wir machen werden.“