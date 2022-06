Immer ein offenes Ohr für die Jugend

Angehörige von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsproblemen, vor allem mit vielschichtigen Problemen, haben häufig Schwierigkeiten aus den vielfältigen Therapieangeboten das Geeignetste für ihre Kinder auszuwählen. Um diesen Bedürfnissen und Ansprüchen in allen Lebenslagen zu begegnen, wurde 2007 das Mini-Ambulatorium in St. Veit/Glan und bereits zwei Jahre früher das Mini-Ambulatorium in Wolfsberg von Dr. Georg Spiel initiiert. Die Ambulatorien haben sich als zentrale Anlaufstelle und Drehscheibe etabliert, damit die Familien nur (mehr) eine Stelle aufsuchen müssen, um Unterstützung zu erhalten. Die beiden Einrichtungen in St. Veit und Wolfsberg werden vom Land Kärnten und den Sozialversicherungsträgern finanziert, wodurch eine kostenfreie Behandlung möglich ist.