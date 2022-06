Wolff: „Bin derzeit zu viel auf der Tanzfläche!“

Apropos Probleme: Mercedes wird - das sagen auch die Gegner - immer stärker. Siehst du das auch so?

Wenn’s in Silverstone Bouncing gibt, hast du dort keine Freude, Auto zu fahren.Wir haben unser Konzept verändert, weil wir nicht so tief fahren können, wie wir entwickelt haben. Wenn unsere Richtung jetzt stimmt, und daran glaube ich, sind wir nicht mehr acht Zehntel hinten, sondern viel weniger. Das ist zumindest mein Wunsch. Für uns gilt es, das Bouncing in den Griff zu bekommen. Mit oder ohne Hilfe der FIA.