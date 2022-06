Roli gesteht: „Schmerzen waren um einiges größer“

Nach der Hochzeit mit seiner Simone Mitte Mai war Roland Leitinger in den Flitterwochen auf Rhodos. In dieser Woche kehrte der Pinzgauer in seine RTL-Trainingsgruppe um Mike Pircher beim Kurs im „Tauernspa Kaprun“ zurück. Es ist der erste offizielle Schritt zurück zum Comeback nach seinem dritten Kreuzbandriss. Den hatte er kurz nach Platz zwei zum Saisonstart 2021 in Sölden erlitten.