Sensenmuseum: Heißes Eisen als Kulturerbe

Sense liegt im Trend

Fasser hat schon im Alter von 15 Jahren in der damaligen Firma Redtenbacher als Schlosser zu arbeiten begonnen. In der Hochblüte wurden 20 Länder mit der „scharfen Schneid“ aus Scharnstein beliefert. 1987 wurde die Produktion eingestellt. Seit 30 Jahren gibt es das Freilichtmuseum, das in einem uralten originalgetreu erhaltenen Werksgebäude direkt am Almfluss untergebracht ist. „Momentan erleben wir einen Besucherandrang“, sagt Ilse Schachinger, die hier Führungen macht. „Die Sense liegt im Trend, weil sie weder Lärm noch Abgase macht und die Artenvielfalt fördert. Die Bewegung beim Mähen ist toll, und schneidet die Sense gut, braucht man keine Kraft!“