Rätsel um Schüsse: Cobra-Einsatz, Straßensperren

Großalarm am Dienstagabend in Innsbruck: Aufgrund von vermeintlichen Schussabgaben kam es in einer Wohngegend zu einem Cobra-Einsatz samt Straßensperren und Wohnungsdurchsuchungen. Die Beamten konnten aber weder einen Schützen fassen noch Einschusslöcher oder sonstige Hinweise feststellen. Der Fall ist ein Rätsel.