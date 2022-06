Nach Quallen-Stich: Das können (müssen) Sie tun

Zumal Quallen immer häufiger in den Ozeanen und in den Meeren anzutreffen sind, denn die Fische, die sie fressen würden, sind am Aussterben. Meistens treten Quallen nur saisonal in Erscheinung und erfahrene Seemänner/Frauen können uns immer sagen, ob die Meeres-Quälgeister derzeit anwesend sind, aber trotzdem: besser Vorsicht als Nachsicht. Dies weiß auch die Moderatorin Michelle Hunziker, die zuletzt bei den Lipari-Inseln (Sizilien) von einer „Medusa“ erwischt wurde.