Stunk-Alarm zwischen Barca und Mourinhos AS Rom!

Gerade noch hatte alles nach einem netten Freundschaftsbesuch des AS Rom in Spanien ausgeschaut und auf einmal gibt‘s mächtig Stunk mit dem FC Barcelona! Und wieso? Einzig und allein, weil die von José Mourinho trainierten Italiener ein Testspiel absagten, ihre ursprünglich zugesagte Teilnahme an der Joan-Gamper-Trophy widerriefen. Jetzt tobt man bei Barca, sogar rechtliche Schritte stehen im Raum …