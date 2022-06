Nach Drama hilft Blau-Weiß Familie eines LASK-Fans

Was im OÖ-Fußball auf kaum einen heimischen Klub mehr zutrifft als den FC Blau-Weiß. „Ohne dieses soziale Denken gäbe es unseren Verein vielleicht gar nicht“, erklärt Klub-Manager Stefan Reiter vorm Test des Linzer Zweitligisten Mittwoch um 18.30 Uhr in Stadt Haag. Einem Probegalopp, der eigentlich in Leonding steigen hätte sollen, aufgrund des Todesdramas um ASKÖ-Funktionär Peter Deubl aber kurzfristig verlegt und zum Charity-Event wurde.