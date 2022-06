Immobilien-Deals werfen Schatten aufs Rathaus

Der Stadtchef versprach, vor etwaigen Beschlüssen ein „sorgfältiges Planungskonzept“ erstellen zu lassen, da viele Projekte vor seiner Amtszeit ersonnen wurden. Etwa Junges Wohnen in der Eugen-Essenther-Straße mit bester Anbindung an den Bahnhof. Genau hier will die Stadt heute eine Studie in Auftrag geben, um daraus eine verkehrsberuhigte Wohnstraße zu machen. Das wäre das Ende für großvolumige Bauten, wovon die Nachbarn profitieren – darunter die für Stadtentwicklung zuständige Stadträtin.