Wohnhaus brannte: 190 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Großalarm hat es Freitagnachmittag für die Feuerwehren in St. Roman bei Schärding in Oberösterreich gegeben. Neben einer Tischlerei war in einem teilweise aus Holz errichteten Wohnhaus Feuer ausgebrochen. In Regau (Bezirk Vöcklabruck) setzte am Abend zudem ein Blitz den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand.