Drei Verletzte, weil Frau Polizei den Vorrang nahm

Ein Beamter der Polizeiinspektion Pasching war am Freitag auf der Paschinger Landesstraße mit einem Streifenwagen in Richtung Leonding unterwegs. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn fuhr eine 24-jährige Einheimische mit ihrem Auto unmittelbar vor dem Einsatzfahrzeug von einem Parkplatz in die Vorrangstraße ein.