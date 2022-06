Herzstillstand! Superbowl-Sieger Siragusa ist tot

Siragusa, der ob einer Größe von 1,95 Metern und einem Gewicht von offiziell 163 Kilogramm zweifellos eher in Anlehnung an seinen Namen den Spitznamen „Goose“ („Gans“) trug, dürfte im Schlaf gestorben sein, wie Medienberichte aus den USA nahelegen. Die zu Siragusas Heim in Toms River im Bundesstaat New Jersey gerufenen Rettungskräfte hätten zwar noch alles versucht, doch jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen am Liebling der NFL-Fan-Massen seien erfolglos geblieben.