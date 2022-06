„Nichtstun bedeutet auf Russlands Seite zu sein“

Am Freitag präsentierten die zwei Historiker im Presseclub „Concordia“ ihr neues Buch „Österreich und der Kalte Krieg. Ein Balanceakt zwischen Ost und West“. Bischof, der als Professor an der Universität von New Orleans tätig ist, ist aus diesem Anlass extra aus den USA angereist. Selbst im Kalten Krieg habe es eine gewisse Ordnung gegeben, nun wisse man gar nichts mehr. Klar sei jedoch, dass die NATO kein „wahllose Länder sammelndes Imperium“ sei, wie Russland dies darstelle, so die Experten im krone.tv-Gespräch. Das amerikanische Lager der Republikaner könne allerdings mit dem jetzigen Putin-Regime etwas anfangen und es gäbe viele Verschwörungstheorien und Putin-Versteher. Von Russland wird laut Ruggenthaler bewusst ein Eiserner Vorhang aufgezogen, und es sei auch nicht auszuschließen, dass sich der Ukraine-Krieg auch auf andere Staaten ausweiten könnte - mehr dazu sehen Sie im Video oben.