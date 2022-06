Tote Dreijährige: Ort nach Unfall unter Schock

Tragischer Unfall im Waldviertel: Ein Großvater überfuhr mit dem Traktor seine eigene Enkelin. Die Dreijährige verstarb an der Unfallstelle. Die Tragödie spielte sich Mittwochabend in einem Dorf der 1100 Einwohner-Gemeinde Martinsberg ab, in dem weniger als 20 Menschen leben. Und jetzt noch eine Seele weniger. Die Kommune ist tief betroffen.