Opa überrollt Enkelin mit Traktor - Kind (3) tot

In einem Waldviertler Dorf in Niederösterreich mit weniger als 20 Einwohnern kam es am Mittwochabend zur Tragödie: Der 61-jährige Großvater wollte mit dem Traktor rund um das Haus fahren, um etwas für eine Baustelle zu besorgen, sah seine kleine Enkelin noch spielen und fuhr weiter. Dann passierte die Tragödie ...