Mehr Suspendierungen und höhere Gewaltbereitschaft

Welche Konsequenzen zieht die Bildungsdirektion daraus?

Die Bildungsdirektion hat ein Konzept für den Umgang mit Suspendierungsverfahren/Gewalt an Schulen entwickelt. Ziel ist die geordnete Wiedereingliederung suspendierter Schülerinnen und Schüler in den Alltag. Das Schulqualitätsmanagement wie auch das Diversitätsmanagement der Bildungsdirektion für Tirol sind in diesen Fällen auch mit den Lehrpersonen und Schulleitungen in regelmäßigem Austausch und unterstützen diese. Außerdem stehen bei Bedarf auch die Schulpsychologie und andere Unterstützungssysteme wie die Schulsozialarbeit zur Verfügung.