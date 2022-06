Kate und William: 1. offizielles Porträt enthüllt

Am Donnerstagnachmittag stand für Herzogin Kate und Prinz William ein ganz besonderer Termin an. Im Fitzwilliam Museum in Cambridge besichtigten der künftige Thronfolger und seine schöne Ehefrau nämlich das allererste Porträt, das sie beide gemeinsam zeigt. Gemalt hatte dies Künstler Jamie Coreth, der an diesem Tag ebenfalls anwesend war.