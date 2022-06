Volksbegehren-Initiator: „Regierung hört nicht zu“

Die Erfahrungen der Betreiber sind gemischt: „Die Regierung redet zwar gerne von direkter Demokratie, ist aber zumeist auf einem Ohr taub, wenn es darum geht, zuzuhören und konkrete Anliegen auch umzusetzen“, so Werner Bolek, Mitinitiator der „Initiative Gemeinsam Erleben“ in „Nachgefragt“. Die Schweiz wäre da viel reifer und weiter als Österreich. Trotzdem ist das wahrscheinliche Ende der Impfpflicht auch auf die Volksbegehren in diesem Bereich zurückzuführen, so Bolek. Viele weitere Details zur direkten Demokratie in Österreich sehen Sie im Video oben.