Kaley Cuoco: Scheidung von Karl Cook ist durch

Frisch verliebt in Tom Pelphrey

Und tatsächlich ist Cuoco seit einigen Wochen wieder frisch verliebt. Ihr neuer Herzbube: „Ozark“-Star Tom Pelphrey. Ende Mai hatten die beiden Schauspieler bei einer Veranstaltung in Hollywood ihren ersten offiziellen Pärchenauftritt. Bei der Sternen-Zeremonie für US-Produzent und Drehbuchautor Greg Berlanti am „Walk of Fame“ saßen Cuoco und Pelphrey im Publikum, hielten verliebt Händchen und schmiegten sich vertraut aneinander.