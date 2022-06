Killer-Suche im Darknet: Steirer freigesprochen!

Überraschend endete am Mittwochabend der Prozess um einen 27-jährigen Weststeirer, der einen Bekannten beauftragt haben soll, im Darknet einen Killer für den neuen Partner seiner Ex zu finden: Die Geschworenen am Grazer Straflandesgericht sprachen den Mann frei (nicht rechtskräftig). Der Prozess fand bereits zum zweiten Mal statt, da der erste heuer im Februar wegen eines Begründungsmangels ohne Urteil blieb.