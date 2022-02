Darknet-Killer-Prozess: „Er hat sie unterdrückt!“

3000 Euro für „Treuetesterin“

Zuerst aber entstand der Plan, den Nebenbuhler von einer anderen Frau verführen zu lassen und so die Beziehung zu torpedieren. Der Bekannte hatte als „Treuetesterin“ eine Ex-Freundin bei der Hand und vermittelte sie dem Landwirt, der dafür 3.000 Euro zahlen wollte. „Welches Mädel gibt sich für so was her? Das ist ja Prostitution“, empörte sich die beisitzende Richterin.