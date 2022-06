Jungen ist ein Vollzeitjob weniger wichtig

Lehre hat positives Image

Positiv ist der Umfrage nach das Image der Lehre. „Fast zwei Drittel haben in ihrer eigenen Wahrnehmung ein sehr positives Bild von Lehre“, sagte der Geschäftsführer von zukunft.lehre.österreich, Mario Derntl. Allerdings sei das in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Hier müsse das „falsche Bild von verstaubten Lehrwerkstätten und schlechtem Gehalt zurechtgerückt werden.“ Ungefähr jeder zweite junge Mensch in Österreich entscheidet sich dazu, eine Lehre zu absolvieren. In den westlichen Bundesländern ist der Zuspruch stärker, im Osten ist es weniger als jede beziehungsweise jeder dritte Jugendliche.