Junger Mann in Wiener Park mehrfach angeschossen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 21.30 Uhr in einem öffentlichen Park in der Nähe der Raxstraße in Wien-Favoriten. Dabei wurde der 26-Jährige am Oberschenkel, Arm und Gesäß schwer verletzt. Durch den Wiener Rettungsdienst wurde der Mann sofort in ein Spital gebracht. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.