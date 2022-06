20 Jahre Liebe zur Musik: Musikschule Fröhlich

Holzer spielt exzellent Klavier und Akkordeon. „Der Einstieg für die Kinder ist leicht, aber man muss auch in schwierigen Phasen motiviert bleiben und eine Sache durchziehen. Das ist in der heutigen Schnelllebigkeit nicht einfach.“ 160 Musiker treten in dem Orchester „D’Akkord“ auf, zuvor gibt es das Vororchester „Tastissimo“. Die Musikschule ging auch auf Reisen, war in Schweden, Amsterdam und auf der kroatischen Insel Brac. Auch das Konzert in den Bergwerkstollen von Bad Bleiberg, 80 Meter unter der Erde, war ein Höhepunkt.